Loupian Loupian Hérault, Loupian SIESTE NOIRE Loupian Loupian Catégories d’évènement: Hérault

Loupian

SIESTE NOIRE Loupian, 24 août 2021, Loupian. SIESTE NOIRE 2021-08-24 – 2021-08-24

Loupian Hérault Loupian Public adulte

Venez découvrir les textes des auteurs qui seront présents au FIRN (Festival International du Roman Noir), ainsi que des lectures d’archives criminelles régionales.

Gratuit sur réservation. Public adulte

Venez découvrir les textes des auteurs qui seront présents au FIRN (Festival International du Roman Noir), ainsi que des lectures d’archives criminelles régionales.

Gratuit sur réservation. +33 4 67 18 68 18 Public adulte

Venez découvrir les textes des auteurs qui seront présents au FIRN (Festival International du Roman Noir), ainsi que des lectures d’archives criminelles régionales.

Gratuit sur réservation. dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Loupian Autres Lieu Loupian Adresse Ville Loupian lieuville 43.44021#3.61427