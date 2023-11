Sieste Musicale : voyage sonore et méditatif Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Sieste Musicale : voyage sonore et méditatif Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris, 16 décembre 2023, Paris. Le samedi 16 décembre 2023

de 15h30 à 16h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Profitez de votre bibliothèque comme vous n’en avez jamais profité, venez vous détendre avec nous ! Ces siestes musicales sont une invitation à un voyage poétique et musical. Endormez-vous au son de douces musiques choisies avec soin par votre talentueuse discothécaire. Nous vous invitons à vous munir de votre coussin préféré où de votre tapis de yoga si vous en possédez un. Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris Contact : +33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/

cc Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Rainer Maria Rilke Adresse 88 Ter boulevard de Port-Royal Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris latitude longitude 48.8391829975132,2.3392480250165

