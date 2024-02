SIESTE MUSICALE TOUIGTOUIG LA LA DE CHAPI CHAPO ET LES PETITES MUSIQUES DE PLUIE Belleville-sur-Meuse, dimanche 17 mars 2024.

Dimanche

Chapi Chapo et les petites musiques de pluie a imaginé une sieste musicale pour les touts petits, qui prend place au creux d’un nid douillet baigné de formes lumineuses projetées.

Pendant près d’une demi-heure, les bébés et leurs parents, immergés dans un environnement chaleureux, sont invités à se laisser bercer par une musique délicate et lunaire, composée pour l’occasion avec de beaux et vieux jouets musicaux en provenance du monde entier.

Du nom d’une berceuse bien connue en Bretagne, Toutouig La La, se veut être une bulle de douceur, un instant de communion entre le bébé et ses parents, qui possède également la vertu, proprement magique, de suspendre le temps.

Entrée libre sur réservation

billetterie.contrecourantmjc.frEnfants

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 11:00:00

fin : 2024-03-17 11:30:00

2 Place André Maginot

Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est

