sieste musicale Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Vallier

sieste musicale Saint-Vallier, 2 avril 2022, Saint-Vallier. sieste musicale Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier

2022-04-02 – 2022-04-02 Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet

Saint-Vallier Drôme Saint-Vallier Confortablement allongé, la sieste musicale vous propose de laisser vagabonder votre imaginaire. Un voyage sonore idéal pour lâcher prise en mêlant les genres et les ambiances… Pour être encore mieux installés, apportez votre plaid et votre oreiller. mddc-stvallier@ladrome.fr +33 4 75 23 32 02 http://mediatheque.ladrome.fr/ Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier

dernière mise à jour : 2022-02-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Vallier Autres Lieu Saint-Vallier Adresse Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Ville Saint-Vallier lieuville Médiathèque Départementale 5 avenue Eugène Buissonnet Saint-Vallier Departement Drôme

Saint-Vallier Saint-Vallier Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vallier/

sieste musicale Saint-Vallier 2022-04-02 was last modified: by sieste musicale Saint-Vallier Saint-Vallier 2 avril 2022 Drôme Saint-Vallier

Saint-Vallier Drôme