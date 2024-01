[Sieste musicale] Rêverie électronique Saint-Nicolas-d’Aliermont, mercredi 14 février 2024.

[Sieste musicale] Rêverie électronique Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

Déroulant librement le fil de son inspiration au synthétiseur modulaire, Jesse Lucas s’échappe un temps des aventures de Rick Le Cube pour imaginer un voyage sonore destiné aux tout petits comme à leurs parents, le tout, au sein d’une bulle intimiste faite de boucles électroniques et de variations lumineuses…

Inspirée des disques ambiants et épurés de Brian Eno, cette rêverie est une lente dérive parsemée ici et là de sons naturels (cris d’animaux, gouttes de pluie, roulement des vagues…) et accompagnée d’images projetées sur un objet géométrique. Petit à petit, les paysages se succèdent, du survol des montagnes jusqu’au fond des mers, on y suit l’évolution d’un monde organique qui se dévoile tout en douceur sous nos yeux, au gré des vibrations musicales.

Billetterie en ligne (spectacle gratuit) : https://my.weezevent.com/reverie-electronique

> Dès 6 mois

Déroulant librement le fil de son inspiration au synthétiseur modulaire, Jesse Lucas s’échappe un temps des aventures de Rick Le Cube pour imaginer un voyage sonore destiné aux tout petits comme à leurs parents, le tout, au sein d’une bulle intimiste faite de boucles électroniques et de variations lumineuses…

Inspirée des disques ambiants et épurés de Brian Eno, cette rêverie est une lente dérive parsemée ici et là de sons naturels (cris d’animaux, gouttes de pluie, roulement des vagues…) et accompagnée d’images projetées sur un objet géométrique. Petit à petit, les paysages se succèdent, du survol des montagnes jusqu’au fond des mers, on y suit l’évolution d’un monde organique qui se dévoile tout en douceur sous nos yeux, au gré des vibrations musicales.

Billetterie en ligne (spectacle gratuit) : https://my.weezevent.com/reverie-electronique

> Dès 6 mois .

Espace des 4 Vents

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie saisonculturelle@falaisesdutalou.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 10:30:00

fin : 2024-02-14 11:00:00



L’événement [Sieste musicale] Rêverie électronique Saint-Nicolas-d’Aliermont a été mis à jour le 2024-01-27 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie