Sieste musicale Plérin Plérin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plérin

Sieste musicale Plérin, 22 avril 2022, Plérin. Sieste musicale Centre Culturel Le Cap 6 Rue de la Croix Plérin

2022-04-22 13:00:00 – 2022-04-22 13:45:00 Centre Culturel Le Cap 6 Rue de la Croix

Plérin Côtes d’Armor Plérin Venez vous évader, vous assoupir et découvrir notre playlist au cours d’un voyage musical !

C’est l’heure de la sieste !

Sur réservation lecap@ville-plerin.fr +33 2 96 79 86 00 https://www.ville-plerin.fr/ Venez vous évader, vous assoupir et découvrir notre playlist au cours d’un voyage musical !

C’est l’heure de la sieste !

Sur réservation Centre Culturel Le Cap 6 Rue de la Croix Plérin

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plérin Autres Lieu Plérin Adresse Centre Culturel Le Cap 6 Rue de la Croix Ville Plérin lieuville Centre Culturel Le Cap 6 Rue de la Croix Plérin Departement Côtes d'Armor

Plérin Plérin Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plerin/

Sieste musicale Plérin 2022-04-22 was last modified: by Sieste musicale Plérin Plérin 22 avril 2022 Côtes-d’Armor Plérin

Plérin Côtes d'Armor