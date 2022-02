Sieste Musicale « NANAY » Espace Culturel du Doué, 9 février 2022, Cugand.

Espace Culturel du Doué, le mercredi 9 février à 14:00

Les siestes sonores « Sons en bulles » de la Compagnie Ayekan proposent des voyages sonores qui intègrent de la musique live et des scénographies immersives. Lovés aux creux d’assises confortables, la sieste musicale **« NANAY »** explore les chants du monde qui bercent les enfants, dans une comptine sonore et sensorielle voyageant aux quatre coins du globe et de vos oreilles. Danseurs sommnanbules bienvenus ! Les musiciens : Evelyn Vergara : voix, percussions et électronique Albane de Labarthe : peinture, danse, scénographie Roman Bestion : synthétiseurs et machines Antoine Scaviner : guitares et machines [[https://www.cugand.fr/actualite/parenthese-culturelle-une-premiere-saison-culturelle-a-cugand/](https://www.cugand.fr/actualite/parenthese-culturelle-une-premiere-saison-culturelle-a-cugand/)](https://www.cugand.fr/actualite/parenthese-culturelle-une-premiere-saison-culturelle-a-cugand/)

Tarif Unique = 5 € (plus d’infos sur la brochure). Vente de billets sur yurplan.com & à la médiathèque de Cugand

Espace Culturel du Doué Rue du Président Auguste Durand, 85610 Cugand Cugand Vendée



