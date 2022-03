Sieste musicale Musée départemental breton Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Pause musicale : Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par les chants du Barzaz-Breiz Rendez-vous au niveau Entre-sol Durée : le temps qu’il vous plaira !

sans réservation, dans la limite des places disponibles

Musée départemental breton Palais des Evêques 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

