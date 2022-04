Sieste musicale : “Mobiles” Passais Villages Passais Villages Catégories d’évènement: Orne

Passais Villages Orne Passais Villages Tressage sonore de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, cette sieste musicale offre un moment suspendu à la délicatesse de l’aile du papillon. Mobiles invite à un voyage sensoriel vers des contrées musicales lointaines, aux langues imaginaires. Conception et musique : Baptiste Mayoraz (comédien permanent au Préau)

Tressage sonore de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, cette sieste musicale offre un moment suspendu à la délicatesse de l'aile du papillon. Mobiles invite à un voyage sensoriel vers des contrées musicales lointaines, aux langues imaginaires. Conception et musique : Baptiste Mayoraz (comédien permanent au Préau)

Avec Claire Bluteau et Baptiste Mayoraz A partir de 5 ans.

Sieste musicale : "Mobiles"
Salle multiculturelle Passais-la-Conception
Passais Villages
2022-06-04

saisonculturellepartagee@gmail.com +33 2 33 38 88 20

