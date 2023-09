Sieste musicale médiévale à la Tour Jean Sans Peur Tour Jean sans Peur Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Sieste musicale médiévale à la Tour Jean Sans Peur Tour Jean sans Peur Paris, 11 octobre 2023, Paris. Le mercredi 15 novembre 2023

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 11 octobre 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. A partir de 7 ans. payant Tarif unique : 6 euros par personne Reservation : (accueil

tour Jean sans Peur) : 0140262028 ou contact@tourjeansanspeur.com Les places sont

payables d’avance (en venant à la tour ou en envoyant un chèque à l’ordre de

l’association des amis de la tour Jean sans Peur) La Médiathèque musicale de Paris s’invite à la Tour Jean Sans Peur pour une sieste musicale dans les hauteurs de la tour les mercredi 11 octobre et 15 novembre 2023.

Attention, places limitées ! Dans le cadre du cycle « Musiques médiévales profanes » et en partenariat avec la tour Jean sans Peur, la MMP propose une écoute musicale sous forme de sieste, réalisée à partir de ses riches collections discographiques. Dans les hauteurs de la Tour Jean Sans Peur, partenaire du cycle, venez expérimenter un moment hors du temps. Transats à disposition, n’hésitez pas à amener pull / plaids / couverture ! Tour Jean sans Peur 20 rue Étienne Marcel 75002 Paris Contact : mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ www.tourjeansanspeur.com.

