Saint-Maixent-l'École Médiathèque Aqua-Libris Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Sieste musicale Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École

Sieste musicale Médiathèque Aqua-Libris, 22 janvier 2022, Saint-Maixent-l'École. Sieste musicale

Médiathèque Aqua-Libris, le samedi 22 janvier 2022 à 14:30 Nombre limité de places disponibles.

Sieste musicale : choix de textes et de musiques pour se bercer ! Médiathèque Aqua-Libris 4 rue des Martyrs de la Libération 79400 Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:30:00 2022-01-22T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Autres Lieu Médiathèque Aqua-Libris Adresse 4 rue des Martyrs de la Libération 79400 Saint-Maixent-l'École Ville Saint-Maixent-l'École lieuville Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l'École