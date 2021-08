Sieste Musicale : Lagvoid Mézin, 21 août 2021, Mézin.

Sieste Musicale : Lagvoid 2021-08-21 – 2021-08-21 Rue du Paradis Chapelle YMA

Mézin Lot-et-Garonne

Depuis ses débuts sur le label jazz Marge Futura, au sein de Luniksproject, puis ensuite lors de collaborations avec de nombreux chorégraphes, Fred Malle travaille sur la relation entre musique electro et musique acoustique. Il en a créé Lagvoid, qui est un logiciel qui permet de faire interagir la musique libre et la musique programmée. Depuis 2018, Fred pose Lagvoid sur le bord des chemins de France, au gré des paysages et des rencontres.

Fred sera en résidence à La Chapelle du 16 au 20 août 2021 pour préparer une sieste musicale, musique et vidéo, et évoquer les moments apaisants, parfois hypnotiques de ces PostCards. En en conservant les principes : pas de casque, pas de clic, pas de tempo pré établi, Human play first… Nous vous proposons de découvrir son univers samedi 21 août à 15h, amenez votre coussin et votre fauteuil de jardin…

+33 7 74 93 53 78

YMA

