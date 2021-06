SIESTE MUSICALE JEUNE PUBLIC « ENSEMBLE » Balaruc-les-Bains, 23 juin 2021-23 juin 2021, Balaruc-les-Bains.

SIESTE MUSICALE JEUNE PUBLIC « ENSEMBLE » 2021-06-23 16:30:00 16:30:00 – 2021-06-23 17:30:00 17:30:00

Balaruc-les-Bains 34540

Cie La Gamme Avec Nathalie Martinez et Sabrina Kadri, conteuses musiciennes

De ci, de là, d’ici ou là bas

Avec un peu de ci, avec un peu de ça…

…Toi, elle, moi, vous,

On crée un monde à NOUS.

Le deuxième spectacle de la Cie La Gamme est un duo de théâtre musical pétillant et coloré, sur les thèmes de la coopération et du partage. Deux amies musiciennes y tissent des chansons au fil de leurs différences, et racontent des histoires d’entraide et de complicité.

Deux chenilles sur une branche d’ylang ylang parfumé,

un ban de carpes koinorbori au Pays du Soleil Levant,

un oiseau qui prend son envol encouragé par son ami…

des tableaux qui célèbrent la joie de faire ENSEMBLE.

Dynamique, joyeux, rythmé et poétique, le spectacle ENSEMBLE, mêle chanson, danse et conte.

Les deux musiciennes s’inspirent de nombreuses influences et sonorités du monde : forro brésilien, musiques arabe, japonaise, indienne ou yiddish…

Nathalie Martinez, écriture, composition, jeu, chant, accordéon, derbouka, conte

Sabrina Kadri, écriture, composition, jeu, chant, violon, violoncelle, conte, manipulation d’objets

