Sieste musicale « Hors cases » Rocher de Palmer, 14 octobre 2021-14 octobre 2021, Cenon. Sieste musicale « Hors cases »

Rocher de Palmer, le jeudi 14 octobre à 15:00

Musiques inclassables. EN SAVOIR PLUS

Entrée libre

À la Cabane du monde du Rocher de Palmer, installé dans des transats, (re)découvrez l’histoire et la modernité musicale de territoires au son des musiques du monde. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

2021-10-14T15:00:00 2021-10-14T16:30:00

