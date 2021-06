Haguenau Haguenau Bas-Rhin, Haguenau Sieste Musicale Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Sieste Musicale Haguenau, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Haguenau. Sieste Musicale 2021-07-04 14:00:00 – 2021-07-04 18:00:00

Haguenau Bas-Rhin 0 EUR Les bibliothécaires vous invitent à un moment de détente au grand air.

Sieste musicale à partager en famille, histoires racontées, lectures audio solitaires sur tablettes… Installez-vous confortablement et profitez de ce moment. Pour les plus jeunes, des ateliers de bricolage sont proposés. Sieste musicale à partager en famille, histoires racontées, lectures audio solitaires sur tablettes… Installez-vous confortablement et profitez de ce moment. Pour les plus jeunes, des ateliers de bricolage sont proposés. +33 3 88 90 68 10 Les bibliothécaires vous invitent à un moment de détente au grand air.

Sieste musicale à partager en famille, histoires racontées, lectures audio solitaires sur tablettes… Installez-vous confortablement et profitez de ce moment. Pour les plus jeunes, des ateliers de bricolage sont proposés. dernière mise à jour : 2021-06-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Haguenau Étiquettes évènement : Autres Lieu Haguenau Adresse Ville Haguenau lieuville 48.85078#7.86313