Sieste musicale Gabriel Yared Médiathèque musicale de Paris (MMP), 30 avril 2022, Paris. A l’occasion de la sortie ce mois d’avril du film Le dernier piano de Jimmy Keyrouz mis en musique par Gabriel Yared, La MMP vous propose une sieste musicale montrant le large panel des musiques de films illustrés par le compositeur.

Date et horaire exacts : Le samedi 30 avril 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit Laissez-vous envouter, le temps d’une sieste, par les musiques de films de Gabriel Yared. Brillantissime compositeur de musiques de films, maintes fois primé pour 37°2, L’amant, Retour à Cold Mountain, Le patient anglais… jusqu’à ses dernières compositions pour le film qui sortira ce mois Le dernier piano. En partenariat avec alba films https://www.alba-films.com/ Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache Paris 75001

