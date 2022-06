Sieste musicale et relaxation Ploufragan, 20 juillet 2022, Ploufragan.

Sieste musicale et relaxation

Vallée du Goëlo, Ploufragan, Côtes d'Armor

2022-07-20 – 2022-07-20

Vallée du Goëlo Rue du Goëlo

Ploufragan

Côtes d’Armor

Le concept du DJ briochin Julien Tiné ?

Poser ses platines dans des lieux propices au farniente pour les sublimer par la musique. Il adapte ses choix musicaux au public et à l’ambiance du moment, faisant de chaque sieste un moment unique. C’est une véritable interaction entre le lieu, les personnes, les éléments naturels, la musique.

Chacun est libre de s’approprier la sieste et les transats mis à disposition comme il le souhaite : s’endormir, écouter, lire, rêvasser, manger, rester cinq minutes comme rester deux heures…

Le DJ sera accompagné de la sophrologue Clélia Le Roch qui proposera des séances de 20 minutes de relaxation à ceux qui le souhaitent, dans un but de détente corporelle et mentale et de bien-être.

communication@ploufragan.fr +33 2 96 78 89 00

Vallée du Goëlo Rue du Goëlo Ploufragan

