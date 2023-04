Sieste musicale et dessinée Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Sieste musicale et dessinée Médiathèque de la Canopée la fontaine, 8 juillet 2023, Paris. Le samedi 08 juillet 2023

de 10h30 à 11h30

.Tout public. A partir de 1 ans. gratuit

Venez profiter d’un moment de détente musicale et dessinée en famille ! Vous êtes invités à venir avec un oreiller, un doudou, une couverture et à s’installer pour un moment de détente en famille. Allongé sur des coussins, installé dans un transat, chacun est amené à fermer les yeux le temps d’un voyage poétique sonore, bercé par la musique de William Hountondji. L’autrice et illustratrice Judith Gueyfier dessine en direct les personnes présentes, les familles, les doudous, et chacun pourra repartir avec un bout de son rêve croqué sur le papier. Judith Gueyfier a illustré près d’une vingtaine d’albums chez divers éditeurs tels que Didier Jeunesse, Le Seuil, Milan, Nathan… William Hountondji est saxophoniste et compositeur. Dans le cadre de l’opération Partir en livre. Inscription obligatoire (ouverture le 15 juin). Accessible dès 1 an. Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

Judith Gueyfier

