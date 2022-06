Sieste musicale en forêt nourricière La Ferme de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Sieste musicale en forêt nourricière La Ferme de Paris, 11 juin 2022, Paris. Le samedi 25 juin 2022

de 14h00 à 16h00

Le samedi 11 juin 2022

. gratuit

Laissez-vous envouter par le microclimat et la biodiversité de la forêt nourricière afin de vous relaxer aux sons choisis par les bibliothécaires de la Médiathèques Musicale de Paris. Les bibliothécaires de la Médiathèque Musicale de Paris s’invitent une nouvelle fois à la Ferme de Paris pour proposer une écoute musicale relaxante en forêt nourricière. Durée de la sieste : 35 mn. Activité libre et continue. Rendez-vous en forêt nourricière. Samedi 11 juin à 14h00 puis à 15h. Une activité de dégustation de saison sera proposée suite aux siestes.

Samedi 25 juin à 14h00 puis à 15h. Vous pourrez ensuite vous rendre à une activité de dégustation de saison. A l’occasion de l’inauguration du Jardin des Proportions petits et grands pourront réaliser un smoothie à bicyclette.

La Ferme de Paris 1, route du Pesage 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/

