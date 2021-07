Paris La Ferme de Paris Paris Sieste musicale en Forêt nourricière La Ferme de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sieste musicale en Forêt nourricière La Ferme de Paris, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 17 juillet 2021

de 15h30 à 16h

Le samedi 17 juillet 2021

de 15h à 15h30

Le samedi 17 juillet 2021

de 14h30 à 15h

Le samedi 17 juillet 2021

de 16h à 16h30

gratuit

Écoute relaxante de sons naturels Les bibliothécaires de la Médiathèque Musicale de Paris s’invitent une nouvelle fois à la Ferme de Paris pour proposer une écoute musicale relaxante. Laissez-vous envouter par le microclimat et la biodiversité présents dans la forêt nourricière afin de vous relaxer grâce aux sons naturels collectés par l’équipe de la Médiathèque Musicale de Paris. Cette activité aura lieu le samedi 17 juillet à partir de 14h30 jusqu’à 16h00. Inscriptions sur place le jour-même. Afin de respecter les mesures sanitaires, les groupes sont limités à 10 participants.es. Le port du masque est obligatoire lors de ce rassemblement. Durée de l’activité : entre 20 et 30 minutes. Animations -> Loisirs / Jeux La Ferme de Paris 1, route du Pesage Paris 75012

77 Plateau de Gravelle

Contact :Ferme de Paris https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ Animations -> Loisirs / Jeux Étudiants;Urbain;Insolite;Paris nature;Ados;Musique;Plein air;En famille

Date complète :

2021-07-17T15:30:00+02:00_2021-07-17T16:00:00+02:00;2021-07-17T15:00:00+02:00_2021-07-17T15:30:00+02:00;2021-07-17T14:30:00+02:00_2021-07-17T15:00:00+02:00;2021-07-17T16:00:00+02:00_2021-07-17T16:30:00+02:00

Clément Dorval

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu La Ferme de Paris Adresse 1, route du Pesage Ville Paris lieuville La Ferme de Paris Paris