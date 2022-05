SIESTE MUSICALE EN FAMILLE À BEAUFORT-EN-VALLÉE Beaufort-en-Anjou, 22 juin 2022, Beaufort-en-Anjou.

SIESTE MUSICALE EN FAMILLE À BEAUFORT-EN-VALLÉE Bibliothèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou

2022-06-22 – 2022-06-22 Bibliothèque Beaufort-en-Vallée

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Sieste musicale en famille « Entretien végétal »

Le groupe Serafine propose avec son Entretien végétal un concert sur le thème des plantes et de la nature. Entre ballades oniriques, ambiances psychédéliques et rock contemplatif, leurs compositions à la croisée des genres se caractérisent par une constante volonté d’ouverture. Prenez place, allongé ou assis, pour un moment de douceur en famille et assistez à un dialogue poétique entre des musiciens et le monde du végétal !

Sur réservation dans la limite des places disponibles.

Sieste musicale en famille à Beaufort-en-Vallée

bibliotheque@beaufortenanjou.fr +33 2 41 79 74 11

Sieste musicale en famille « Entretien végétal »

Le groupe Serafine propose avec son Entretien végétal un concert sur le thème des plantes et de la nature. Entre ballades oniriques, ambiances psychédéliques et rock contemplatif, leurs compositions à la croisée des genres se caractérisent par une constante volonté d’ouverture. Prenez place, allongé ou assis, pour un moment de douceur en famille et assistez à un dialogue poétique entre des musiciens et le monde du végétal !

Sur réservation dans la limite des places disponibles.

Bibliothèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-03-10 par