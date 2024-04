Sieste musicale dessinée Bibliothèque Bonnefoy Toulouse, vendredi 5 juillet 2024.

Sieste musicale dessinée Judith Gueyfier et William Hountondji Vendredi 5 juillet, 15h30 Bibliothèque Bonnefoy

Vendredi 5 juillet à 15h30 et 17h30

Le public est invité à venir avec un oreiller, un doudou, une couverture et à s’installer pour un moment de détente en famille. Dans une ambiance feutrée, chacun est amené à fermer les yeux le temps d’un voyage poétique sonore, bercé par la musique de William Hountondji. Judith Gueyfier dessine en direct les personnes présentes, les familles, les doudous et chacun pourra repartir avec un bout de son rêve croqué sur le papier.

Illustration : Judith Gueyfier / Musicien et compositeur : William Hountondji.

En partenariat avec le Centre Culturel Bonnefoy et Partir en Livre.

Dès la naissance – Durée : 45 min

Inscription auprès du Centre culturel de Bonnefoy.

Bibliothèque Bonnefoy

