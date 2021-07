SIESTE MUSICALE AU LUPIGASTOIS AVEC LULU DE L’EST Saint-Loup-du-Gast, 15 août 2021-15 août 2021, Saint-Loup-du-Gast.

SIESTE MUSICALE AU LUPIGASTOIS AVEC LULU DE L’EST 2021-08-15 – 2021-08-15 Théâtre du Lupigastois 2 RUE DES DOUVES

Saint-Loup-du-Gast 53300 Saint-Loup-du-Gast

EUR 10 Aprés-midi sieste musicale avec des chants traditionnels tchèques et slovaques. compositions personnelles avec Lulu de l’Est.

Voix, musiques, compositions, dons d’ici et d’ailleurs …

Possibilité de collations à partir de 12h sur réservation ( 8€ adulte et 4 € enfant) si les conditions sanitaires le permettent.

lupienscene530@gmail.com http://theatre-du-lupigastois.fr/

