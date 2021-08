Sieste Musicale à Verdon Verdon, 28 août 2021, Verdon.

Sieste Musicale à Verdon 2021-08-28 – 2021-08-28

Verdon 51210 Verdon

Et si on pouvait savourer de la chanson tout en faisant du bien à son corps, tout en le mettant au repos pour qu’il se régénère ?

La 6e heure du jour propose une aventure musicale autour de la sieste.

Un moment de déconnexion totale : on coupe le wi-fi, on éteint les amplis et on recharge les batteries.

Vous pouvez apporter votre matériel pour faire la sieste, transats, couvertures, oreillers, peluches…

Les dates de disponibilités exactes de l’activité sont renseignées dans le calendrier de réservation.

Durée : 45 minutes.

accueil@reims-tourisme.com +33 3 26 77 45 00

dernière mise à jour : 2021-08-11 par