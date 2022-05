Sieste musicale

Sieste musicale, 22 août 2022, . Sieste musicale

2022-08-22 14:00:00 – 2022-08-22 EUR 0 0 Dans le cadre de l’exposition « Nay dans les années yéyé », Marie-Clotilde Husson, soprano, et Stéphane Caillabet au piano nous proposent un répertoire digne des fêtes de Nay !

Pensez à prendre un chapeau ! Dans le cadre de l’exposition « Nay dans les années yéyé », Marie-Clotilde Husson, soprano, et Stéphane Caillabet au piano nous proposent un répertoire digne des fêtes de Nay !

Pensez à prendre un chapeau ! Dans le cadre de l’exposition « Nay dans les années yéyé », Marie-Clotilde Husson, soprano, et Stéphane Caillabet au piano nous proposent un répertoire digne des fêtes de Nay !

Pensez à prendre un chapeau ! ©Maison carrée dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville