Sieste musicale

Sieste musicale, 22 juillet 2022, . Sieste musicale

2022-07-22 14:00:00 – 2022-07-22 EUR 0 0 Pour cette sieste musicale, Marie-Clotilde Husson, soprano, et Stéphane Caillabet au piano nous régaleront des chansons des années 60.

Pensez à prendre un chapeau ! Pour cette sieste musicale, Marie-Clotilde Husson, soprano, et Stéphane Caillabet au piano nous régaleront des chansons des années 60.

Pensez à prendre un chapeau ! Pour cette sieste musicale, Marie-Clotilde Husson, soprano, et Stéphane Caillabet au piano nous régaleront des chansons des années 60.

Pensez à prendre un chapeau ! ©Maison Carrée dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville