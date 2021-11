Béziers Béziers Béziers, Hérault SIESTE LITTERAIRE SPECIALE NATHALIE NOVI Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Installez-vous sur nos transats et dans une douce pénombre, laissez-vous porter par les histoires de Nathalie Novi contées par notre bibliothécaire. Venez savourer ce moment de détente et d'évasion sans modération.

Dès 12 ans/ados/adultes.

mediatheque@beziers-mediterranee.fr +33 4 99 41 05 50 http://www.mediatheque-beziers-agglo.org/exploitation/

Dès 12 ans/ados/adultes.

