Roubaix

Sieste littéraire spéciale méditation Médiathèque La Grand-Plage, 19 novembre 2021, Roubaix. Sieste littéraire spéciale méditation

Médiathèque La Grand-Plage, le vendredi 19 novembre à 12:30

Relaxez-vous et oubliez pendant quelques instants le stress du quotidien grâce à cette expérience d’écoute originale. Vous entrez et sortez quand vous voulez. Inspirez, soufflez… Harmonisez votre esprit, votre cœur et votre corps grâce à cette séance spéciale méditation.

Gratuit, Entrée libre

Un moment de détente à La Grand-Plage Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T12:30:00 2021-11-19T13:30:00

