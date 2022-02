Sieste littéraire Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Sieste littéraire Moulins, 23 mars 2022, Moulins. Sieste littéraire Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins

2022-03-23 14:30:00 – 2022-03-23 16:00:00 Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire

Moulins Allier EUR Sieste littéraire en lien avec les collections du MIJ . Installez vous confortablement dans un transat et laissez vous bercer par les mots +33 4 70 35 72 58 http://musees.allier.fr/ Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins

Détails Catégories d'évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Musée de l'Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Ville Moulins

