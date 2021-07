Sieste littéraire : les arbres et le berger Neuffontaines, 1 août 2021, Neuffontaines.

Sieste littéraire : les arbres et le berger 2021-08-01 14:30:00 – 2021-08-01 16:00:00 Mont Sabot Lieu-dit Sabot

Neuffontaines Nièvre Neuffontaines

Le Mont Sabot très apprécié par Jules RENARD culmine à 375 mètres. En arrivant, la vue est magnifique ! Le public installé sur l ’herbe le long du chemin, à l ’arrière de la chapelle, s’assied sur la chaise apportée avec lui – ou sur l e sol moins confortable – puis il ferme les yeux, tout ouïe.

● Avec ses mots, ses textes et sa musique le TéATr’éPROUVèTe nous embarque pour une sieste littéraire de haut vol. Impossible de rester debout !

● Au nom du Droit à la paresse, Claire de SEDOUY, Sylvie VANDIER et Alain BUISSON, proposent une douce expérience artistique, rehaussée d’aérations musicales.

● Les trois comédiens sont reconnus en termes de littérature écopoétique, l e fondateur de la compagnie nivernaise, Jean BOJKO était metteur en scène, poète et réalisateur.

● L’Homme qui plantait des arbres, est le texte proposé à l ’écoute, cette oeuvre d’anticipation en termes d’écologie fut rédigée en 1953 par Jean GIONO retiré à Manosque.

● La chapelle SAINT-PIERRE, porte d’entrée du Morvan, est située entre Lormes et Clamecy. Édifiée au Moyen-Âge, puis souvent remaniée, elle est classée. Sur les arcades des chapelles sont sculptés une chèvre et un loup, protagonistes d’une légende locale…

Les participants peuvent terminer l ‘après-midi par une randonnée balisée sur l e flanc sud, où aller vers le très joli village de Neuffontaines situé au bord de l ’Armance, à 45 mn à pied.

Rendez-vous en haut du mont Sabot, à 14H45. En cas d’affluence, il est recommandé de réserver sur contact@natureenlivres.fr car le nombre de places est limité à 35 personnes. Moment de détente et d’écoute dans le respect de l’environnement à vocation religieuse.

Il est recommandé de réserver et d’apporter sa chaise.

