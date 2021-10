Paris La Maison de la Poésie île de France, Paris Sieste littéraire La Maison de la Poésie Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le dimanche 17 octobre 2021

de 15h à 16h

Le dimanche 17 octobre 2021

de 17h30 à 18h30

Siestes acoustiques & littéraires Avec Bastien Lallemant, Maeva Le Berre, Mathieu Boogaerts & Vincent Mougel – Lecture par Marie Darrieussecq Bastien Lallemant, accompagné de ses complices musicien.nes et d’un.e auteur.e, vous invite à une sieste littéraire. Les artistes construisent ensemble un concert en acoustique mêlant lectures et les répertoires de chacun. À découvrir allongé.e confortablement, dans la pénombre et se laisser bercer… Une expérience d’écoute inédite pour laquelle il n’est pas interdit de… s’endormir. Animations -> Lecture / Rencontre La Maison de la Poésie 157 rue Saint Martin Paris 75003

Contact :Maison de la Poésie 0144545310 accueil@maisondelapoesieparis.com

