Sieste littéraire et musicale Lézardrieux, 22 août 2021, Lézardrieux. Sieste littéraire et musicale 2021-08-22 17:30:00 – 2021-08-22 18:15:00 Rue de l’Île à Bois, Kermouster Grève de l’Île à Bois

Lézardrieux Côtes d’Armor Lézardrieux La Compagnie à Marée Basse propose un chemin de voix, une immersion dans les mots, leurs sons, leurs sens, leurs émotions. Souffler, susurrer, proférer, chanter les mots de Rezvani, Rostand, Musset, Jean Yanne, Gherasim Luca, Gaston Couté et d’autres.

Le public s’installe au sol, le jeu se passe autour de lui. Deux comédiennes, chanteuses, et un musicien. Des tapis, oreillers, coussins permettront la détente du public qui pourra s’installer, s’allonger dans l’herbe… ou s’asseoir. Fermer les yeux pour se laisser voyager… dernière mise à jour : 2021-07-13 par

