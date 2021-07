Juvinas Juvinas Ardèche, Juvinas Sieste Littéraire et musicale « Les Météorites » d’Italo Calvino Juvinas Juvinas Catégories d’évènement: Ardèche

Sieste Littéraire et musicale « Les Météorites » d’Italo Calvino Juvinas, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Juvinas. Sieste Littéraire et musicale « Les Météorites » d’Italo Calvino 2021-07-17 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-17 16:00:00 16:00:00

Juvinas Ardêche Juvinas Retournons à la naissance du monde, au moment de la formation de notre planète lorsque les pluies de météorites, en s’agglomérant, constituaient peu à peu notre Terre. Un récit tel une fable où se mêlent science et poésie.

