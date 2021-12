Bourges Bibliothèque des Gibjoncs Bourges, Cher Sieste littéraire Bibliothèque des Gibjoncs Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Sieste littéraire Bibliothèque des Gibjoncs, 22 janvier 2022, Bourges. Sieste littéraire

Bibliothèque des Gibjoncs, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00

Allongé(e) sur un transat, confortablement installé(e), venez profiter d’un moment de détente en vous laissant bercer par les mots. Vous entendrez les bibliothécaires vous lire des textes d’auteurs, de style , d’inspiration et de pays différents. Et qui sait, la liberté d’écouter, d’aller venir dans les textes, de laisser divaguer ses pensées, peuvent vous laisser gagner par le sommeil !

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Allongé(e) sur un transat, confortablement installé(e), venez profiter d’un moment de détente en vous laissant bercer par les mots. Bibliothèque des Gibjoncs Rue Jules Bertaut 18000 Bourges Bourges Bourges Nord Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bibliothèque des Gibjoncs Adresse Rue Jules Bertaut 18000 Bourges Ville Bourges lieuville Bibliothèque des Gibjoncs Bourges