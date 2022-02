Sieste-Lecture – Les femmes pionnières de la danse Bfm Beaubreuil Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Sieste-Lecture – Les femmes pionnières de la danse Bfm Beaubreuil, 9 mars 2022, Limoges. Sieste-Lecture – Les femmes pionnières de la danse

le mercredi 9 mars à Bfm Beaubreuil

**-Siestes-Lecture ● Autour des livres des femmes pionnières de la danse du début du 20e siècle** Autour des spectacles Isadora Duncan, Ida, don’t cry me love & Loïe Fuller : Research Un lecteur, des auditeurs… au repos. S’installer confortablement, poser le corps, fermer les yeux, goûter les mots. S’assoupir… ou pas. A une ou plusieurs voix, autour d’un seul ouvrage ou de plusieurs extraits, les auditeurs reçoivent les textes dans un état de demi-sommeil, propice à la circulation des mots dans le corps. Siestes-Lectures proposées par l’association Books on the Move. **Tout public** **Gratuit sur réservation : 05 55 45 94 11 / [gregory.deglane@limoges.fr](mailto:gregory.deglane@limoges.fr)** En partenariat avec l’association Books on the move Dans le cadre du festival Danse émoi, Les Centres Culturels proposent une sieste-lecture sur la thématique des femmes pionnières de la danse moderne. Bfm Beaubreuil limoges 1 place de beaubreuil Limoges Beaubreuil Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T15:00:00 2022-03-09T15:30:00;2022-03-09T16:00:00 2022-03-09T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm Beaubreuil Adresse limoges 1 place de beaubreuil Ville Limoges lieuville Bfm Beaubreuil Limoges Departement Haute-Vienne

Bfm Beaubreuil Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Sieste-Lecture – Les femmes pionnières de la danse Bfm Beaubreuil 2022-03-09 was last modified: by Sieste-Lecture – Les femmes pionnières de la danse Bfm Beaubreuil Bfm Beaubreuil 9 mars 2022 Bfm Beaubreuil Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne