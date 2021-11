Roubaix Médiathèque La Grand-Plage Nord, Roubaix Sieste jeu vidéo Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Sieste jeu vidéo, le mercredi 15 décembre

Médiathèque La Grand-Plage, le mercredi 15 décembre à 12:00

Prenez le temps de faire une pause et profitez-en pour contempler un jeu vidéo artistique en vous détendant dans un transat. Le principe ? Lumière tamisée, transats et projection de jeux vidéo beaux et indépendants. Vous entrez quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez. Vous pouvez même venir avec votre sandwich.

Gratuit, Entrée libre

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix

2021-12-15T12:00:00 2021-12-15T14:00:00

