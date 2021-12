Nice Collège Roland Garros Alpes-Maritimes, Nice Sieste contée Collège Roland Garros Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Collège Roland Garros, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00

Sieste contée d’une sélection de textes autour de l’amour avec un public d’élèves autorisés à venir en pyjama et avec leur(s) doudou(s). Le Cérès (ex CDI) est décoré pour l’occasion, un goûter littéraire est proposé et le meilleur lecteur est récompensé après un vote collectif.

30 personnes maximum, y compris les lecteurs.

Sieste contée à plusieurs voix autour du thème de l'amour et création d'un arbre à poèmes sur le sujet.

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T20:30:00

