Sieste acoustique Valognes, 29 janvier 2022, Valognes.

Sieste acoustique Rue de L’Hôtel Dieu Hôtel Dieu Valognes

2022-01-29 15:00:00 15:00:00 – 2022-01-29 Rue de L’Hôtel Dieu Hôtel Dieu

Valognes Manche

Sieste acoustique de Bastien LALLEMAND.

Le principe de la sieste acoustique est désormais bien connu du public valognais. Par un après-midi d’hiver, le public est invité à venir se lover bien confortablement. Coussins, oreiller, transat sont à disposition du public. On reconnaît les habitués, ils sont préparés comme le sont les sportifs. Les chaussures enlevées, doudous et autres couvertures en main, chacun se dirige ver l’espace du rêve… Et là, au tintement de la cloche, signal du début de la sieste, c’est le début d’un autre jour…

A partir de 6 ans.

Salle Éluard.

