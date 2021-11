Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Sieste Acoustique Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

le dimanche 11 février 2018 à 14:00

On connaît bien maintenant la sieste acoustique de Bastien Lallemant à Nevers. Le principe : proposer au public de s’allonger dans une semi-pénombre et de se laisser bercer par des chansons interprétées en acoustique. Posture d’écoute tout à fait inédite et étonnante ! La règle du jeu est simple : on n’applaudit pas entre les chansons ; en revanche, on a le droit de somnoler ou de s’endormir. Pour la cinquième édition de Tandem, nous vous proposons de faire la sieste dans un lieu que vous avez l’habitude de ne voir que de loin : tous allongés sur la scène de la salle Philippe Genty ! À écouter : Bastien Lallemant, “La maison haute”, Zamora, 2015.

Entrée libre sur inscription

Entrée libre sur inscription

Jeune public à partir de 7 ans

2018-02-11T14:00:00 2018-02-11T15:00:00

