Vocal’Avenue en concert à Siersthal Siersthal, 26 septembre 2021 17:00, Siersthal. Dimanche 26 septembre, 17h00 Sur place Prévente : 10€. Gratuit jusqu’à 12 ans – Guichet : 12€ https://www.billetweb.fr/concert-vocalavenue-siersthal Accompagné de piano et de batterie le groupe vocal titulaire du label Moselle Prod’ présente un répertoire de chants d’un lyrisme incomparable entre pop et classique qui vous feront frissonner. Accompagné de piano et de batterie, le groupe vocal de Moselle-Est titulaire du label Moselle Prod’ et placé sous la direction de Patrick HUBER, présente un étonnant répertoire de chants d’un lyrisme incomparable qui vous feront frissonner. Retrouvez un éventail surprenant de mélodies légendaires de style pop opératique dans un concert authentique, dynamique et réjouissant !

Les thèmes célèbres d’Andrew Lloyd Webber, les chansons d’Andrea Bocelli et celles de Il Divo seront à l’honneur. L’ensemble vocal d’une vingtaine de choristes, avec ses 7 solistes, présente aussi un étonnant répertoire d’anciens spirituals du temps de l’esclavage. Basés sur les textes de l’Ancien testament ils portent l’espoir de se libérer du joug de leurs maîtres. Revisités par les plus grands arrangeurs américains ces chants de travail au milieu des champs de coton, de prières le soir au fond des bois, sont devenus des succès immortels. Siersthal Siersthal 57410 Siersthal Moselle

Eglise paroissiale Saint Marc

