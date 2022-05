OKTOBERFEST SIERSTHAL Siersthal Catégories d’évènement: Moselle

OKTOBERFEST SIERSTHAL, 12 octobre 2019 20:00, Siersthal. Samedi 12 octobre 2019, 20h00 Sur place Prévente 8€ ; A la caisse le soir-même : 10€ http://www.billetweb.fr/oktoberfest Oktoberfescht avec l’orchestre Madison Top Oktoberfescht 2019 L’Interassociation de Siersthal-Holbach organise la 2e édition du Oktoberfescht le samedi 12 octobre 2019 à partir de 20h à l’Espace Vitrac Saint Vincent. La soirée sera animée par l’orchestre alsacien Madison Top bien connu dans notre région. Restauration traditionnelle et plusieurs sortes de bière. Le nombre de places étant limité, il est conseillé de réserver. SIERSTHAL place de l’église 49630 Siersthal Mazé Moselle samedi 12 octobre 2019 – 20h00 à 03h00

