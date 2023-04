BALADES ET DÉCOUVERTES AU SIMSERHOF Parking de l’ouvrage du Simserhof – Le Légeret, 8 mai 2023, Siersthal.

La Communauté de communes et ses partenaires vous propose une journée balades et découvertes autour du fort Simserhof, ouvrage de la ligne Maginot.

Au programme de cette journée :

Une balade gourmande sur un parcours de 6,3 kilomètres permettra aux participants de découvrir une partie du sentier d’excellence, autour des blocs de combats, tout en dégustant des produits locaux. Les participants seront accompagnés par un guide du Club Vosgien.

Plusieurs créneaux de départs sont disponibles. Réservations et informations via téléphone au 03 87 06 16 16 ou directement sur place à l’accueil de l’Office de Tourisme du Pays de Bitche. Aucune réservation ne sera possible le jour même.

Tarif enfants de 6 à 14 ans et gratuit jusqu’à 6 ans.

– visites guidées de l’ouvrage avec réservation sur place le jour même à un tarif réduit

– marché paysan, petite restauration et buvette tout au long de la journée entrée libre

– de nombreuses animations et expositions entrées libres

Envie d’en savoir plus ? C’est par ici que ça se passe https://simserhof.net/#Balade. Tout public

Lundi 2023-05-08 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-08 18:00:00. 29 EUR.

Parking de l’ouvrage du Simserhof – Le Légeret Rue André Maginot

Siersthal 57410 Moselle Grand Est



The Community of Municipalities and its partners propose a day of walks and discoveries around Fort Simserhof, a work of the Maginot Line.

On the program of this day :

A gourmet walk on a 6,3 kilometers route will allow the participants to discover a part of the path of excellence, around the fighting blocks, while tasting local products. The participants will be accompanied by a guide of the Club Vosgien.

Several departure times are available. Reservations and information by phone at 03 87 06 16 16 or directly at the Tourist Office of the Pays de Bitche. No reservations will be possible on the day.

Children’s price from 6 to 14 years old and free for children under 6 years old.

– guided tours of the work with reservation on site the same day at a reduced rate

– farmers’ market, snack bar and refreshment bar all day long free entrance

– many animations and exhibitions free entrance

Want to know more? It’s here https://simserhof.net/#Balade

La Mancomunidad de Municipios y sus socios proponen una jornada de paseos y descubrimientos en torno al Fuerte Simserhof, estructura de la Línea Maginot.

En el programa de este día:

Un paseo gastronómico sobre un recorrido de 6,3 kilómetros permitirá a los participantes descubrir una parte del camino de la excelencia, alrededor de los bloques de combate, mientras degustan productos locales. Los participantes estarán acompañados por un guía del Club Vosgien.

Hay varias franjas horarias de salida disponibles. Reservas e información por teléfono en el 03 87 06 16 16 o directamente en la Oficina de Turismo del Pays de Bitche. No se podrán hacer reservas el mismo día.

Precio para niños de 6 a 14 años y gratuito para los menores de 6 años.

– visitas guiadas de la obra con reserva in situ el mismo día a tarifa reducida

– mercado agrícola, cafetería y puesto de refrescos durante todo el día entrada gratuita

– numerosos eventos y exposiciones con entrada gratuita

¿Quiere saber más? Este es el sitio https://simserhof.net/#Balade

Die Communauté de communes und ihre Partner bieten Ihnen einen Tag für Spaziergänge und Entdeckungen rund um das Fort Simserhof, ein Bauwerk der Maginot-Linie.

Das Programm dieses Tages :

Bei einem Feinschmeckerspaziergang auf einer Strecke von 6,3 Kilometern können die Teilnehmer einen Teil des Sentier d’excellence rund um die Kampfblöcke entdecken und dabei lokale Produkte probieren. Die Teilnehmer werden von einem Führer des Club Vosgien begleitet.

Es stehen mehrere Abfahrtszeiten zur Verfügung. Reservierungen und Informationen erhalten Sie telefonisch unter 03 87 06 16 16 oder direkt vor Ort am Empfang des Office de Tourisme du Pays de Bitche. Am selben Tag sind keine Reservierungen möglich.

Tarif für Kinder von 6 bis 14 Jahren und bis zu 6 Jahren kostenlos.

– führungen durch das Bauwerk mit Reservierung vor Ort am selben Tag zu einem ermäßigten Preis

– bauernmarkt, kleine Snacks und Getränke den ganzen Tag über freier Eintritt

– zahlreiche Animationen und Ausstellungen freier Eintritt

Lust, mehr zu erfahren? Hier geht es lang https://simserhof.net/#Balade

Mise à jour le 2023-04-20 par OT DU PAYS DE BITCHE