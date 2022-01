SIERRO-TABARINI AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

SIERRO-TABARINI AMR / Sud des Alpes, 23 janvier 2022, Genève. SIERRO-TABARINI

AMR / Sud des Alpes, le dimanche 23 janvier à 17:30

Avec Marc Sierro, nous sommes un peu comme des vielleux des anciens âges, auxquels on jetait quelques sous sur le porche des cathédrales. Quelque chose de rustre et de misérable qui frise la mendicité. Vous voilà prévenus ! Claude Tabarini, darbuka Marco Sierro, violoncelle

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

