Sience fiction Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour, vendredi 1 mars 2024.

Sience fiction Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour Landes

Venez découvrir le second volet de Dune et retrouver Zendaya et Timothée Chalamet ils vont s’unir pour mener une révolte contre ceux qui ont anéanti la famille de Paul Atreides (joué par Timothée Chalamet)

Dune 2 « réussite monumentale », « l’un des meilleurs films de science-fiction »… Les premières critiques sont tombées

Venez vous faire votre propre avis, on vous attend

d’autres séances sont prévues le mercredi 6 mars à 20h30, le samedi 9 mars à 20h30 et le mercredi 12 mars à 20h30 4.5 4.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:30:00

fin : 2024-03-01 23:15:00

Place de l’Hôtel de Ville Cinéma Grand Ecran

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine cinema.pontonx@gmail.com

