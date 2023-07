Atelier arbres des causes Siège MSA Gentilly Gentilly Catégories d’Évènement: Gentilly

Val-de-Marne Atelier arbres des causes Siège MSA Gentilly Gentilly, 19 octobre 2023, Gentilly. Atelier arbres des causes Jeudi 19 octobre, 08h30 Siège MSA Gentilly Les objectifs de cet atelier en faveur des délégués et chefs d’entreprises sont de mettre en place la prévention des risques au travail au sein de votre exploitation/entreprise et de développer la culture de sécurité et le management des risques dans votre entreprise. A cette occasion, la MSA IDF vous accompagnera dans la construction de votre arbre des causes, avec : La mise en place d’un plan d’actions correctives

Des pistes de prévention des risques professionnels

L’identification des faits et des opinions

La mise en œuvre des mesures de prévention.

Ces ateliers sont faits pour vous si vous êtes : responsable ressources humaines, Membres de CSE, Personnel en charge de la Prévention, Référent Sécurité, Exploitants, Gérants, Enseignants, Formateurs, Sauveteurs secouristes du Travail… Les ateliers se composeront en 3 groupes de 4 à 5 personnes (entre 12 et 15 personnes), ils se dérouleront en demi-journées de 8h30 à 12h30, suivi d’un repas pris en charge par la MSA Ile-de-France. Les dates proposées : 5 octobre 2023 – Agence MSA de Mantes de Jolie

10 octobre 2023 – Agence MSA Le Mée

12 octobre 2023 – Agence MSA de Cergy

19 octobre 2023 – Agence MSA de Gentilly

7 novembre 2023 – Chambre d’Agriculture d’Etampes Pour vous inscrire et inscrire une ou plusieurs autres personnes rendez-vous sur le site internet de ma caisse www.msaidf.fr Siège MSA Gentilly 131 avenue paul vaillant couturier 94250 Gentilly 94250 Quartier du Parc-de-Montsouris Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « http://www.msaidf.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T08:30:00+02:00 – 2023-10-19T12:30:00+02:00

