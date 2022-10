Visite du chantier d’aménagement et d’extension du siège du Conseil de l’Ordre des Architectes Réunion Mayotte Siège du COARM Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

Visite du chantier d’aménagement et d’extension du siège du Conseil de l’Ordre des Architectes Réunion Mayotte Siège du COARM, 14 octobre 2022, Saint-Denis. Visite du chantier d’aménagement et d’extension du siège du Conseil de l’Ordre des Architectes Réunion Mayotte Vendredi 14 octobre, 14h00, 15h00 Siège du COARM

Entrée sur réservation avant le 14 octobre 11h30

Journées nationales de l’architecture Siège du COARM 90 rue de la république Saint-Jacques Saint-Denis 97400 La Réunion Visite du siège du COARM en présence de l’agence CO-Architectes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T12:00:00+02:00

2022-10-14T14:00:00+02:00 CAUE de La Réunion

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Denis Autres Lieu Siège du COARM Adresse 90 rue de la république Saint-Jacques Ville Saint-Denis lieuville Siège du COARM Saint-Denis

Siège du COARM Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis/

Visite du chantier d’aménagement et d’extension du siège du Conseil de l’Ordre des Architectes Réunion Mayotte Siège du COARM 2022-10-14 was last modified: by Visite du chantier d’aménagement et d’extension du siège du Conseil de l’Ordre des Architectes Réunion Mayotte Siège du COARM Siège du COARM 14 octobre 2022 saint-denis Siège du COARM Saint-Denis

Saint-Denis