Cet évènement est passé L’été des 6/10 ans : Parcours secteurs Porte de Valenciennes / Bois habité siège de région Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord L’été des 6/10 ans : Parcours secteurs Porte de Valenciennes / Bois habité siège de région Lille, 11 juillet 2023, Lille. L’été des 6/10 ans : Parcours secteurs Porte de Valenciennes / Bois habité Mardi 11 juillet, 10h30 siège de région Gratuit et sur réservation : 03 62 26 08 30 / patrimoines@mairie-lille.fr Le secteur de la porte de Valenciennes et du Bois habité ont connu de grandes métamorphoses depuis quelques années. Riches de constructions très récentes, ils nous proposent un panorama intéressant de l’architecture contemporaine. Êtes-vous prêts à les découvrir ? Pour les 6/10 ans accompagnés d’un adulte. siège de région 151 Av. du Président Hoover Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03 62 26 08 30 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoines@mairie-lille.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T10:30:00+02:00 – 2023-07-11T11:30:00+02:00

2023-07-11T10:30:00+02:00 – 2023-07-11T11:30:00+02:00 Daniel Rapaich – DICOM – Ville de Lille Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu siège de région Adresse 151 Av. du Président Hoover Lille Ville Lille Departement Nord Age min 6 Age max 10 Lieu Ville siège de région Lille latitude longitude 50.629897;3.078325

siège de région Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/