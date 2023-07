Visites Guidées du Siège de la Région Hauts-de-France – Lille Siège de Région (Conseil régional Hauts-de-France) Lille, 17 septembre 2023, Lille.

Visites Guidées du Siège de la Région Hauts-de-France – Lille Dimanche 17 septembre, 09h00 Siège de Région (Conseil régional Hauts-de-France) Pour visiter le signal : prévoir une bonne condition physique (escaliers à partir du 6e étage) ​; éviter les chaussures à talons ; l’âge minimum requis est de 12 ans. Les visites des toits seront annulés en cas de pluie ou de vent.

Avec près de 51 000 m², le Siège de Région est un bâtiment HQE (haute qualité environnementale), doté d’un signal, beffroi de verre de 67 mètres de haut, qui marque la symbolique forte d’appartenance du bâtiment à la région.

Au programme, la visite des espaces dans lesquels les élus et les agents régionaux exercent leur fonction : le hall d’accueil, l’hémicycle, la salle de la commission permanente, les salons de réception et le bureau du Président. Le public pourra également assister à une simulation de vote de délibération dans l’hémicycle. Enfin, une montée en haut du signal, et une promenade sur les toits terrasse complètent le programme.

4 visites panoramiques de la Tour Signal :

Jauge : 8 personnes/ visite

Durée de la visite : 45 mn

Départ visite : 9h30 – 11h – 14h – 15h30

6 visites panoramiques des Toits :

Jauge : 15 personnes/ visite

Durée de la visite : 1 heure

Départ visite : 9h30 – 10h30 – 11h30 – 14h30 – 15h30 – 16 h30

9 Visites institutionnelles :

Jauge : 40 personnes/visite

Durée de la visite : 45 mn

Départ visite : 9h – 9h45 – 10h30 – 11h15 – 14h – 14h45 – 15h30 – 16h15 – 17h

Animations culinaires tout au long de la journée

Siège de Région (Conseil régional Hauts-de-France) 151 avenue du Président Hoover – 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.hautsdefrance.fr »}] La construction Haute Qualité Environnementale du Siège de Région a été l’une des opérations les plus importantes dans Lille et sa Région à l’aube du troisième millénaire. Sa conception a permis de rassembler les services régionaux en un lieu pour gagner en cohérence et synergie. Le bâtiment exprime une symbolique forte d’appartenance à la Région, par son Signal, et participe à la promotion de l’image de la Région Hauts-de-France.

Sauf mention contraire, les photographies sont interdites à l’intérieur. Métro 2 : Lille Grand Palais, Liane 90 et Citadine : Siège de Région, V’Lille n°63 : Hôtel de Région

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

(c) Région Hauts-de-France / Michael Lachant