Visite guidée de l’Ordre national des pharmaciens 16 et 17 septembre Siège de l’ordre national des pharmaciens Entrée gratuite sur inscription (ouverture des inscriptions le 1er septembre)

L’Ordre national des pharmaciens vous propose de venir découvrir son patrimoine architectural et ses collections d’histoire de la pharmacie.

La visite du siège de l’Ordre national des pharmaciens vous permettra de découvrir l’histoire des deux hôtels particuliers, construits à la fin du XIXe siècle, qui le composent aujourd’hui, ainsi que les collections d’histoire de la pharmacie qu’il abrite. Le droguier Menier, conçu par Jean Antoine Brutus Menier, est la pièce majeure des collections. Constitué de près de 800 pots en verre soufflé, il réunit les drogues essentielles de l’arsenal thérapeutique au XIXe siècle.

Dans les salons qui donnent sur le parc Monceau, vous pourrez découvrir une exposition consacrée à l’évolution du métier de pharmacien à travers des objets utilitaires (mortiers et pilons, mâche-bouchons, alambics), des pots de pharmacie, des estampes, des affiches et ouvrages offrant un panorama de l’histoire et de l’art pharmaceutiques. Vous pourrez également assister à la démonstration de certaines préparations galéniques.

Siège de l’ordre national des pharmaciens 4-6 avenue Ruysdaël 75008 Paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://pharma.webmuseo.com/ws/web/app/collection/expo/191 »}] L’Ordre national des pharmaciens est installé dans deux immeubles, 4 et 6 avenue Ruysdaël, qui s’apparentent à un ensemble architectural composite mais harmonieux de style néo-gothique et de pastiche XVIIIe siècle. Reflet de l’éclectisme architectural des hôtels édifiés à la fin du Second Empire, ces constructions constituent des témoignages précieux d’une époque et d’un art de vivre, d’autant que bon nombre d’entre elles ont été détruites au cours du demi-siècle écoulé.

Le bâtiment du numéro 4* fut édifié avant 1875 par l’architecte Pellechet ; de style néo-gothique assez sobre, avec une façade de brique et pierre agrémentée d’une corniche sculptée de style Renaissance séparant le rez-de-chaussée du premier étage. Gaston Menier, fils cadet d’Émile-Justin, célèbre chocolatier, acquit cet hôtel particulier et s’y installa en 1879 après son mariage.

Il commanda d’importants travaux. Sur l’avenue, l’étage d’attique réservé aux domestiques céda la place au deuxième étage actuel, traité dans le style “byzantino-vénitien”. Il fit démolir un petit bâtiment de la cour pour construire un pavillon de style normando-mauresque caractéristique du goût familial. Il abritait, au rez-de-chaussée une remise pour cinq voitures et une sellerie : au sous-sol une écurie pour douze chevaux ; à l’étage des chambres de service et au dernier étage une salle de théâtre « le théâtre des Folies Ruysdaël ».

Douze panneaux aux scènes inspirées par la mythologie ornementent la montée du grand escalier de bois vers les étages. Il est décoré de mosaïques italiennes dans le style vénitien. Sous le grand miroir, sur le palier du rez-de-chaussée on peut lire l’inscription « Venise MDCCCLXXIX » : on devine au-dessus le monogramme, en lettres d’or sur fond bleu, « G M » de Gaston Menier.

Gaston Menier raconte dans ses Souvenirs : « Au moment de mon mariage j’avais acheté un joli petit hôtel, et j’y ai passé 12 heureuses années, mais comme je manquais de place j’avais fait construire des écuries souterraines desservies par une rampe en pente douce. Les voitures occupaient le rez-de-chaussée et à l’étage une salle de théâtre qui a servi souvent de lieu de réunions pour les fêtes musicales, des bals et pour y jouer la comédie. C’est là en effet que nous avons joué des opérettes, notamment Orphée aux enfers »

« Une galerie communiquait au niveau du deuxième étage, avec le corps de bâtiment principal. Le grand escalier de bois menant aux étages fut décoré par des mosaïques italiennes en pâte de verre » (Souvenirs de Gaston Menier, texte non publié,1934)

Aujourd’hui le “pavillon Mauresque” abrite « les Collections d’histoire de la pharmacie »

Le bâtiment du numéro 6* fut pour sa part édifié, par l’architecte Henri Parent, en 1867, comme une “maison d’habitation bourgeoise ” de style néo-XVIIIe siècle, pour son propriétaire Eugène Jouët.

… Construction en pierre de taille à l’angle du Parc Monceau, avec façade aux deux côtés, élevée sur sous-sol d’un rez-de-chaussée, premier étage carré, deuxième légèrement mansardé. A l’extrémité du bâtiment jardin d’hiver prolongeant la façade de la construction. Jardin du côté du parc, cour entre les bâtiments. Au fond de la cour, construction de briques à usage d’écuries, de remises et de chambres pour les cochers. L’intérieur de la maison comportait au sous-sol les cuisines, l’office et le garde-manger. Le premier étage, desservi par un escalier de pierre néo-gothique, était réservé aux appartements des propriétaires. Le deuxième étage mansardé était occupé par les domestiques. Au rez-de-chaussée surélevé, prenaient place les pièces de réception en enfilade sur l’avenue et le parc : grand salon d’angle, salon Louis XV décoré de boiseries, salle à manger de marbre et enfin « jardin salon d’hiver » avec sortie sur jardin…(Calepins du cadastre, 1869) Métro : Monceau (ligne 2) Miromesnil (ligne 13) Bus : Parc Monceau (lignes 84 et 94) Entrée par le numéro 6 avenue Ruysdaël

