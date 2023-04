Conférence « L’Europe au service de vos projets à Plaine Commune » – 02.05.2023 Siège de l’EPT Plaine Commune Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Conférence « L’Europe au service de vos projets à Plaine Commune » – 02.05.2023 Siège de l’EPT Plaine Commune, 2 mai 2023, Saint-Denis. Conférence « L’Europe au service de vos projets à Plaine Commune » – 02.05.2023 Mardi 2 mai, 14h00 Siège de l’EPT Plaine Commune Cette conférence est, uniquement, ouverte, sur inscription, aux agents et élus de Plaine Commune ainsi qu’aux élus et agents des 9 villes de Plaine Commune. La Direction des Finances de Plaine Commune organise, à l’occasion, de l’édition 2023 du Joli Mois de l’Europe, une conférence « L’Europe au service de vos projets à Plaine Commune », animée par l’Association Française du Conseil des Communes et des Régions d’Europe (AFCCRE), le : Mardi 2 mai 2023 à 14h,

Salle du Bureau (4ème étage)

au Siège de Plaine Commune,

21 avenue Jules Rimet,

93200 Saint-Denis Cette conférence aura pour vocation de présenter :

– le cadre budgétaire européen

– les financements européens en accès direct auprès de la Commission Européenne

– les financements européens gérés au niveau territorial

– les bonnes pratiques pour la mobilisation de ces financements européens

Siège de l'EPT Plaine Commune 21 avenue Jules Rimet 93218 Saint-Denis

2023-05-02T14:00:00+02:00 – 2023-05-02T16:00:00+02:00

